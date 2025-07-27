Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Genç ilçesinde çıkan orman yangını, orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedenine dair henüz bir bilgi yok.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Tarlabaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere birçok personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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