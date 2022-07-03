Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Döşekkaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazöz ile gerçekleştirdiği, vatandaşların da destek verdiği müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü. AA / Rıdvan Korkulutaş - 3. Sayfa Bingöl 3. Sayfa Güncel Haberler

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