Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan ormanı, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan ormanı, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın, Genç ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü ormanlık alanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ormandaki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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