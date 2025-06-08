Bingöl'de Orman Yangını Bir Evi Tehdit Etti
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Doğanlar mezrasında çıkan orman yangını, bir eve sıçradı. İtfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Genç ilçesi Yazkonağı Doğanlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın, mezrada bulunan bir eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa