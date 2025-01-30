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Bingöl'de Organ Bağışı Operasyonuna Teşekkür Belgesi

Bingöl'de Organ Bağışı Operasyonuna Teşekkür Belgesi
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Bingöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen organ bağışı operasyonunda dört kişiye umut olan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi. İl Sağlık Müdürü, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonla üç ayrı ilde toplam dört kişiye umut olan organ bağışı operasyonunda gösterilen özverili çalışmadan dolayı hastane çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyonla üç ayrı ilde toplam dört kişiye umut olan organ bağışı operasyonunda gösterilen özverili çalışmadan dolayı teşekkür belgesi verildi. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu imzasıyla gönderilen teşekkür belgesi, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı tarafından Organ Bağışı Birim Sorumlusu Reyhan Karadağ, Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Maşallah Çakırer ve ekipte görev alan sağlık profesyonellerine takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Tatlı, "Organ bağışı, beyin ölümünün gerçekleşmesiyle başlayan son derece emek ve koordinasyon isteyen bir süreç. Bir anda zamanla yarışırken öte yandan da organların tıbbi olarak sağlıklı tutulması ile alakalı titiz bir süreç yürütülmesi gerekiyor. Tüm bu süreçlere yakinen şahit oldum. Bugün burada bu belgeyi takdim ettiğim arkadaşlar tam olarak 4 cana umut olmanın emeğini vermiş kişilerdir. Yaptığımız görevin en kutsal yanı da insan hayatına katkı sunabilme imkanıdır. Organ bağışı konusunda duyarlı olan ve katkı sunan ailemize bir kez daha organ nakli gerçeklestirilen dört vatandaşımız ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyorum. Başka insanlara umut olmak çok yüce bir duygu. Sağlık alanının da en önemli kısmı da insanlara umut olabilmek, onlara şifa olabilmektir. Bu son derece önemli başarıya katkı sunan il sağlık müdürlüğü ve hastane yöneticilerimize, başta organ nakli birimi olmak üzere tüm hastane personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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