Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de okul servisleri denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul servisleri ve güzergahlarında denetimlerin başladığı belirtildi.

Bingöl'de okul servisleri polis ekipleri tarafından denetlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, " Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; ilimizde bulunan tüm okul servisleri ve servis güzergahlarında 09.09.2024 günü saat 07.00 itibariyle başlayan denetimlerimiz okulların açılmasıyla hız kazanmıştır. Ekiplerimiz birden fazla tüm okul servis araçlarında denetleme yapmış olup, tüm öğrenci servislerini; servis aracı muayene ve bakım kontrolü, araç içi kamera ve sensörler kontrolü, servis araç sürücü denetimi, gerekli belgeler kontrolü, trafik kuralları denetimi, servis şoförlerinin davranışları, öğrencilerle iletişim ve disiplin ve düzen, servis güzergah denetimi; güzergah izin belgesi ve duraklarda güvenlik kontrolü servis araç içinde düzen ve hijyen ve koltuk sayısı ve fazla yolcu sayısı kontrolü konularında denetlemişlerdir. İlimizde öğrenci taşımacılığı yapan servislerde eğitim öğrenimin başlamasıyla birlikte hızlanan denetimlerimiz okulun ilk günü okul giriş ve çıkışlarında devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Eğitim Güncel

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? IPHONE 16 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ! iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Galip Ensarioğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title