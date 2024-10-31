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Bingöl'de Okul Çevrelerine Trafik Güvenliği Denetimi

Bingöl'de Okul Çevrelerine Trafik Güvenliği Denetimi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliğini artırmak amacıyla okul çevrelerini ve servis araçlarını denetliyor. Denetimler, şüpheli araçlar ve şahısların kimlik sorgulamaları ile trafik güvenliği eğitimleriyle devam edecek.

Bingöl'de jandarma ekipleri, kent gelinde bulunan okul çevrelerini ve servis araçlarını denetledi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması maksadıyla sorumluluk sahamızda bulunan okul çevrelerine ve servis araçlarına yönelik kontrol/denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda; Trafik Jandarması ve JASAT ekipleri tarafından, okul önü ve çevrelerinde bulunan şüpheli araç ve şahısların kimlik sorgulaması yapılmış, trafik güvenliğinin artırılması ile servis araçlarının mevzuat usul ve esaslarına uygunluğu konusunda denetimler icra edilerek servis şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılmıştır.Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve psikolojik gelişimini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak maksadıyla okul çevrelerinin denetimi, trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerimize eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar aralıksız devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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