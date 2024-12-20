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Bingöl'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimleri Devam Ediyor

Bingöl'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimleri Devam Ediyor
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliğini sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bingöl'de jandarma ekipleri, okul çevrelerini ve servislerini denetlemeyi sürdürüyor.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelince, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması maksadıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda Trafik Jandarması tarafından, okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ve servis araçlarının yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda denetimler icra edilmiş ve servis şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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