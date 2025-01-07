Bingöl'de Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Zanlı Yakalandı
Bingöl'de polis, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Bingöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa