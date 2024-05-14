Bingöl'de nisan ayında 110 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayı içinde meydana gelen karayolu trafik kazaları istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl'de nisan ayında ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sayısının 75, maddi hasarlı kaza sayısının 35 olduğu belirtildi. Toplamda 110 kazanın meydana geldiği Bingöl'de 1 kişi hayatını kaybederken, 131 kişi de yaralandı.

Yine paylaşılan istatistiklere göre, Bingöl'de 4 ay içinde toplamda 340 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 6 kişi hayatını kaybetti, 386 kişi yaralandı. - BİNGÖL