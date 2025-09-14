Haberler

Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyon sonucu, 3 şahıstan 2'si tutuklandı. Araçta çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesinde bulunan uygulama noktası yakınlarında bir aracın park haline geçerek araçtan çıkan 3 şahsın koşarak kaçtıklarının fark edildi. Polis ekipleri tarafından araç üzerinde yapılan incelemelerde; 3 adet AK-47 tüfek, 5 adet AK-47 şarjör, 2 adet balistik yelek, 166 adet AK-47 fişeği, 1 adet tabanca, 61 adet 9x19 fişeği, 504 gram skunk maddesi, 41 gram kokain maddesi, 129 gram toz esrar maddesi, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Ardından yapılan çalışmalarda 3 şahsın kimlikleri tespit edilerek ikametgahlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birine adli kontrol kararı verilirken 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ayrıca ikametgahlarında yapılan aramada 10.37 gram 19 parça halinde satışa hazır duruma getirilmiş kokain maddesi de ele geçirildiği aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
