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Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 86 Gram Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 86 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narko timlerin düzenlediği operasyonlarda toplam 2 kilo 86 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerin özel çalışmaları neticesinde birbiriyle bağlantılı olarak hareket eden iki ayrı araç durdurularak yapılan aramalarda toplam 2 kilo 86 gram skunk maddesi ele geçirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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