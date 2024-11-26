Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 86 Gram Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerin özel çalışmaları neticesinde birbiriyle bağlantılı olarak hareket eden iki ayrı araç durdurularak yapılan aramalarda toplam 2 kilo 86 gram skunk maddesi ele geçirildi. - BİNGÖL