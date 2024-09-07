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Bingöl'de Motosikletli Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Uygulamada Ruhsatsız Tabanca ve Kesici Alet Ele Geçirildi

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bingöl'de motosikletli polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şüpheli şahıslardan 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca 4 adet fişek, 17,74 gram esrar, 2 adet kesici alet ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen suç unsuru tabanca, uyuşturucu madde, 2 adet kesici aletin muhafaza altına alındığı belirtilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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