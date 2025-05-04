Bingöl'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipler, ikamet önünden çalınan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Çalışma sonrasında 3 şüpheli şahıs çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. - BİNGÖL