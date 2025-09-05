Bingöl'de Minibüs Kazası: 7 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs şarampole girdi. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa