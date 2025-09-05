Haberler

Bingöl'de Minibüs Kazası: 7 Yaralı

Bingöl'de Minibüs Kazası: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs şarampole girdi. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole girdiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müşterilere uyarı mesajları gitti: Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

O bankadan müşterilerine uyarı! Milyonlarca IBAN numarası değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.