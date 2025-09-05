Bingöl'de Minibüs Kazası: 7 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole girdiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL