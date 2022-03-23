Bingöl'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bingöl'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kargapazarı köyü Varto kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y. Ö. idaresindeki 47 ABC 159 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 EF 162 plakalı saman yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs içerisindeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Bingöl'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Bingöl'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karlıova, Minibüs, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title