Bingöl'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Kuruca geçidinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine nakil edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL