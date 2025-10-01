Bingöl'de Milyem Operasyonu: 17 Sahte Altın Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Milyem Operasyonu'nda 17 adet sahte altın ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ayarı bozuk sahte altın satışı yapan şahıslara yönelik 'Milyem Operasyonu düzenledi. Çalışmalarda şüpheli bir şahsın maddi değeri 70 bin lira olan 2 adet ata lira altın satışı yaptığını tespit edildi. Bunun üzerine yapılan takip sonucunda birlikte hareket ettiği şüpheli diğer şahıs da kullandığı araçla birlikte seyir halinde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı aracın tavan döşemesine gizlenmiş vaziyette ayarı bozuk sahte, maddi değeri yaklaşık 525 bin lira olan 15 adet ata lira altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL