Haberler

Bingöl'de Milyem Operasyonu: 17 Sahte Altın Ele Geçirildi

Bingöl'de Milyem Operasyonu: 17 Sahte Altın Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de gerçekleştirilen Milyem Operasyonu'nda, sahte altın satışı yapan iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda 17 adet sahte altın ile toplamda 525 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Milyem Operasyonu'nda 17 adet sahte altın ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ayarı bozuk sahte altın satışı yapan şahıslara yönelik 'Milyem Operasyonu düzenledi. Çalışmalarda şüpheli bir şahsın maddi değeri 70 bin lira olan 2 adet ata lira altın satışı yaptığını tespit edildi. Bunun üzerine yapılan takip sonucunda birlikte hareket ettiği şüpheli diğer şahıs da kullandığı araçla birlikte seyir halinde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı aracın tavan döşemesine gizlenmiş vaziyette ayarı bozuk sahte, maddi değeri yaklaşık 525 bin lira olan 15 adet ata lira altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı: Onun sayesinde kazandık

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcu için binlerce tweet attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.