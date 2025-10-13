Haberler

Bingöl'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Bingöl'de Metruk Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Siteler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.