Bingöl'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Bingöl'ün Genç ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Siteler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL