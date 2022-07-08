Bingöl'de metruk binada yangın Bingöl'de metruk binada yangınBİNGÖL Bingöl'ün Genç ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bingöl'de metruk binada yangın BİNGÖL Bingöl'ün Genç ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi 271. sokakta bulunan metruk binada çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - 3. Sayfa İtfaiye Bingöl Genç 3. Sayfa Haberler

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