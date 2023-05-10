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Bingöl'de menfez altında 1 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de menfez altında 1 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, menfez altına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 566 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, menfez altına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 566 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında menfez altına gizlenmiş vaziyette torba içerisinde 1 kilo 566 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği, konu ile ilgili gerekli adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bingöl 3. Sayfa Haberler

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