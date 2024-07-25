Bingöl'de madde bağımlısı saldırısı sonucu hayatını kaybeden yaşlı adam Mersin'de defnedildi

Bingöl'de madde bağımlısı şahsın saldırısı sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki yaşlı adam, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Bingöl'de dün madde bağımlısı bir şahıs, bıçakla rastgele saldırarak 4 kişiyi öldürmüş, 5 kişiyi de yaralamıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Budancamanak'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan öğle namazının ardından Tarsus Sucular Mezarlığı'na defnedildi.

83 yaşında, 8 çocuk babası Buradin Budancamanak'ın ziyaret için Bingöl'e misafirliğe gittiği öğrenilirken muhtar Muhittin Borlukan, "Bingöl'e bir kaç günlüğüne gezmeye gidecekti, bir madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak vefat etti. Ölenlere rahmet, yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum. Yetkililerden bu madde bağımlılarının üzerine düşmelerini istiyoruz" dedi. - MERSİN