BİNGÖL'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere bıçakla saldırdı;2 ağır 9 yaralı

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı. Olayda 2'si ağır 9 kişi Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.