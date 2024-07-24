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BİNGÖL'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere bıçakla saldırdı;2 ağır 9 yaralı

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Bingöl'deki Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladı ve kaçarken çevredekilere de saldırdı. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırarak yaraladı. Olayda 2'si ağır 9 kişi Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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