Bingöl'de Kurusıkı Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurusıkıdan bozma tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 15 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL