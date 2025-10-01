Haberler

Bingöl'de Kurusıkı Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bingöl'de polis ekipleri, durdurdukları iki şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 15 adet fişek ele geçirdi. Şahıslar hakkında işlemler başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurusıkıdan bozma tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 15 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
