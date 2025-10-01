Bingöl'de Kurusıkı Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri, durdurdukları iki şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 15 adet fişek ele geçirdi. Şahıslar hakkında işlemler başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurusıkıdan bozma tabanca ve fişek ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 15 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa