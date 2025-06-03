Bingöl'de Kurban Bayramı İçin 1565 Güvenlik Personeli Görevde

Bingöl'de Kurban Bayramı İçin 1565 Güvenlik Personeli Görevde
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Bingöl'de Kurban Bayramı tatili boyunca huzur ve güvenin sağlanması için 1565 güvenlik personeli görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli ekipler ve teknolojik destekle hazırlıklarını tamamladı.

Bingöl'de Kurban Bayramı tatili boyunca polis ve jandarma olmak üzere bin 565 personelin görev yapacağı bildirildi.

Bingöl'de Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Bu çerçevede trafik hizmetlerinde 180, asayiş ve diğer görevlerde 798 personel olmak üzere toplam 978 personelin görev alacağı bildirildi. Ayrıca motorize ekipler kapsamında, 43 trafik ekibi ile 115 personel, 107 asayiş ve diğer ekiplerde 472 personel olmak üzere toplam 150 motorize ekipte 587 personelin görevini ifa edeceği aktarıldı.

Öte yandan, 11 dron ve 21 detektör köpeğin denetimlerde aktif olarak görev yapacağı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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