Bingöl'de Köyde Yangın Çıktı, Ormana Sıçradı
Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
