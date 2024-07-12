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Bingöl'de Köyde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

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Bingöl merkeze bağlı Gürpınar köyünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve ekipler kısa sürede müdahale etti.

Bingöl merkeze bağlı bir köyde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gürpınar köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 15 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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