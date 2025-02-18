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Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de yapılan polis operasyonunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, asayişin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve huzurun sağlanması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçundan 2 Yıl 6 ay, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 2 Yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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