Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve huzurun sağlanması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçundan 2 Yıl 6 ay, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 2 Yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL