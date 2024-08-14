Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.C. ve 3 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheliler icra edilen operasyonlarda yakalanmış olup; her iki şüpheli de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir" denildi. - BİNGÖL