Bingöl'de Kenevir Operasyonu: 203 Kök Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 203 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 203 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 2 farklı noktada toplam 203 kök kenevir ele geçirildi. Çalışmalarda 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - BİNGÖL