Bingöl'de kaza: 4 yaralı

Bingöl'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Kazayı görev çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL