Bingöl'de Kayıp Zihinsel Engelli Genç Kız Mardin'de Bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç kız Mardin'de bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki zihinsel engelli G.K., 12 Eylül tarihinde Bingöl'de kayboldu. Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan kayıp ihbarı sonrası harekete geçen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun saha çalışması yürüttü. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde genç kız, 15 Eylül 2025 tarihinde Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulundu.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evladımız, emniyetimizin ısrarlı ve özverili saha çalışmalarıyla sağlıklı bir şekilde bulunmuştur. İşlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecek, adli süreç ise devam etmektedir. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL