Bingöl'de Kasten Yaralama Suçundan 4 Şüpheli Yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 'Kasten Yaralama' suçundan aranan 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 4 şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'Kasten Yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL