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Bingöl'de kasten öldürme suçundan hapis cezası alan şahıs yakalandı

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Bingöl'de kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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