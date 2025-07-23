Bingöl'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan E.B. isimli şahsı yakalayarak Elazığ T Tipi Cezaevine gönderdiler.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 8 yıl hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda kasten öldürme suçundan 8 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa