Bingöl'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 7 buçuk yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması ile çeşitli suçlardan toplamda 18 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL