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Bingöl'de Kasım Ayında 119 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Bingöl'de Kasım ayı içinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, toplamda 119 trafik kazası gerçekleşti.

Bingöl'de Kasım ayı içinde 119 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kasım ayı kaza istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl'de ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı meydana gelen trafik kazası sayısının toplamda 119 olduğu açıklandı. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 174 kişi de yaralandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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