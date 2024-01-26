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Bingöl'de Kar Yağışı Sonrası Trafik Denetimi

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Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları denetliyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları denetliyor.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde 5 santimetreyi aşan kar kalınlığının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezinin belirli noktalarında kış denetimleri yapan ekipler, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları kontrol etti, sürücüleri bilgilendirdi.

Denetimlerin devam edeceği aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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