Bingöl'de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Bingöl'de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Bingöl-Muş karayolunda meydana gelen kazada, saman yüklü bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de saman yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl yönünden Muş istikametine seyir halinde olan 16 AJS 911 plakalı hafif ticari araç, Kervansaray mevkiinde tali yoldan çıkan 34 ZC 2816 plakalı saman yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
