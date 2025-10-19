Haberler

Bingöl'de Kamyon Kazası: 2 Yaralı, Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Bingöl-Erzurum kara yolunda bir kamyon, yola çıkan ata çarpmamak için manevra yaparken şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Bingöl'de yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kaza, Bingöl- Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Sudurağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan ata çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı canlı hayvan taşıyan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından toplanıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
