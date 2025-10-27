Haberler

Bingöl'de Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 27 Olay, 34 Gözaltı

Bingöl'de jandarma ekipleri, son bir hafta içinde 27 olaya müdahale ederek 34 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 27 olaya müdahale edilirken 34 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 17-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 27 olaya müdahale edilerek; 2.909 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ve 1 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olaylarda; 34 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
