Bingöl'de Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 27 Olay, 34 Gözaltı
Bingöl'de jandarma ekipleri, son bir hafta içinde 27 olaya müdahale ederek 34 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 17-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 27 olaya müdahale edilerek; 2.909 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ve 1 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olaylarda; 34 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL