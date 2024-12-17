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Bingöl'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Telefon ve 14 Kulaklık Ele Geçirildi

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir kişide 4 cep telefonu ve 14 adet kulaklık ile aksesuarlar ele geçirerek, kaçakçılık suçuna karşı adli işlem başlattı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 adet telefon, 14 adet kulaklık ve aksesuarlar ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramalarda; farklı model ve markalarda 4 adet cep telefonu, 11 adet AirPods kulaklık, 13 adet şarj başlığı, 8 adet şarj kablosu ve 3 adet kablolu kulaklık ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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