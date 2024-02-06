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Bingöl'de Kaçakçılık Operasyonu: 12 Adet Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar kapsamında, 10 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 2 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yakalama emri bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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