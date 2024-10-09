Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Bingöl'de Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 5 bin 59 paket sigara ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Bir şahsa adli soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlünce yapılan çalışmalar neticesinde, cumhuriyet savcısından alınan karar kapsamında yapılan adli arama neticesinde, 5 bin 59 paket sigara, 34 adet elektronik sigara, 8 kilo kıyılmış tütün, 212 puro, 16 paket (680 gram) pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron, 560 doldurulmuş makaron, 50 dal cigarillos ele geçirildi. Operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan 1 şüpheli şahsa adli soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Politika 3-sayfa Hukuk

Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.