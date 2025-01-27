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Bingöl'de Kaçak Telefon ve Aksesuarlar Ele Geçirildi

Bingöl'de Kaçak Telefon ve Aksesuarlar Ele Geçirildi
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, toplam 34 adet telefon ve çeşitli aksesuarlar ele geçirildi. Yasal olmayan yollarla elde edilen malzemelere yönelik adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 34 adet telefon ve çok sayıda aksesuar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Bingöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; 15 adet iPhone marka akıllı cep telefonu, 6 adet kayıt dışı Android akıllı cep telefonu, 13 adet klonlanmış Android akıllı cep telefonu, 24 adet kablosuz kulaklık, 10 adet farklı markalarda akıllı saat, 20 adet kablolu kulaklık, 65 adet USB-C şarj kablosu, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli şahsın 5607 SKM kapsamında ifadesi alınıp adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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