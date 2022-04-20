Bingöl'de kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bingöl'de kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince Genç ilçe kırsalında bir şahsın üzerinde 260 paket kaçak sigara ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma ekiplerince Genç ilçe kırsalında bir şahsın üzerinde 260 paket kaçak sigara ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yaya olan 1 şahıs durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan talimat gereği şahsın çantasının içerisinde yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ve 10 adet gümrük dışı cep telefonu ele geçirilerek şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Jandarma, Bingöl, İcra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title