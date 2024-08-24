Bingöl'de Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan faaliyetler kapsamında 40 bin dal boş makaron ve 30 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün elektronik sigara, tütün mamulleri, ve makaron kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan faaliyette 202 kutu, 40 bin 400 dal içi boş bandrolsüz makaron, 30 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Şahsa karşı 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL