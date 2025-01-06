Bingöl'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı

Bingöl'de kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl il Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesini sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırlar içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak suça konu muhtelif malzeme ele geçirildi. Söz konusu olaylarda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL