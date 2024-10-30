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Bingöl'de Kaçak Kazı ve Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı, 1370 Paket Ele Geçirildi

Bingöl'de Kaçak Kazı ve Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı, 1370 Paket Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı ve tütün kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. 2 kişi yakalanırken, bir araçta 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi ve adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken, bir araçta yapılan aramada ise bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olayları ile tütün ve tütün mamulleri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli bir araçta yapılan aramada bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Merkez ilçede ise kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, suça konu muhtelif malzemelerle birlikte yakalandı.

Söz konusu olaylarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Hukuk Emlak Suç

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