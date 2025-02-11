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Bingöl'de Kaçak Avcılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de Kaçak Avcılık ve Uyuşturucu Operasyonu
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak avcılık yapan 2 şüpheliye ait tüfekler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında idari ve adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 adet tüfek ve farklı tür ile miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde kaçak avcılık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Hasanova kırsalında ormanlık arazi içerisinde kaçak av yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahsa ait takozsuz olarak kullanılan 2 adet av tüfeği ele geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edilmiş ve şüpheli şahıslar hakkında 4915 sayılı kanuna muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, Yeniköy Köyü mülki sınırları içerisinde ise; bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 43,38 gram Kubar Esrar maddesi, 2,22 gram toz esrar maddesi, 122,72 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, söz konusu şahıs hakkında adli işlemler başarılmıştır"denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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